Schrijver Stanley Raghoebarsing: 'Suriname is het beloofde rotland'

Het begon allemaal met een telefoontje van zijn dochter, die een rondreis maakte door India, het land van haar voorouders. 'Pa', had ze gezegd, 'jij wilt hun verhaal al zolang vertellen... Maak er nu eens tijd voor, schrijf het op!' Dit was het laatste duwtje dat Stanley Raghoebarsing nodig had. Al was het maar omdat hij zonder hun doorzettingsvermogen waarschijnlijk nergens was gekomen.



Na voltooiing van zijn boek Uit de klei van Saramacca doet Raghoebarsing zijn verhaal in het huis van zijn broer, in Den Haag. Hij kent er goed de weg, geeft hoog op van het leven hier, maar heeft er toch nooit spijt van gekregen dat hij alweer snel na zijn studie economie besloot om terug te keren naar Suriname, waar hij was opgegroeid als nazaat van contractarbeiders uit voormalig Brits-Indië.



Waarom Hagenaars geïnteresseerd zouden moeten zijn in een boek over de familiegeschiedenis van Hindoestanen in Suriname? Daar zijn twee goede redenen voor, meent de 62-jarige auteur. ,,Nergens in Nederland wonen zoveel Surinaamse Hindoestanen als hier. Voor hen is het goed om te weten waar ze vandaan komen. En voor andere Hagenaars is het hopelijk interessant om de achtergrond te leren kennen van een grote bevolkingsgroep die zich hier tamelijk geruisloos heeft gevestigd.''