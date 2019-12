Schrijver van een kerstwestern wil een vrouw in de hoofdrol

Heeft u iets met westerns?

Waarom schreef u uitgerekend dit stuk?

,,Ik wilde de western op een andere wijze vertellen. Dit heb ik onder meer gedaan door een meisje in de hoofdrol te zetten. Meestal zie je geen vrouwen in western-stukken. En daarnaast wilde ik mijn fascinatie van vroeger nieuw leven inblazen. Bij Rabarber kreeg ik de kans om met een grote cast te werken en dat was erg leuk.''

Waarom een meisje in de hoofdrol?

,,Het stuk gaat over een meisje dat de moderne tijd niet wil. Ze wil ook niet volwassen worden. Tijdens haar ontsnapping hieraan komt ze dus in het Wilde Westen terecht. En ik vind het mooi dat de gevoelswereld van een meisje samenvalt met de moderne tijd die zich aandient.''

Wanneer wordt het stuk opgevoerd?

En waarom moeten wij hierheen?

,,Omdat het een voorstelling voor íedereen is. Kleine kinderen kunnen intens meeleven met de gevoelens van het meisje en ouderen kunnen misschien terugverlangen naar de tijd dat zij in aanraking kwamen met westerns. Er valt veel te genieten gedurende de voorstelling. Er is veel beweging, leuke tekst en een flinke dosis humor. Het laatste wat ik erover zeg is: het is een erg gelaagde voorstelling die voor iedereen toegankelijk is.''