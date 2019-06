‘Schuilbunker van nazi-kopstuk mag geen pannenkoekhuis of bedevaartsoord worden’

,,Dit is hoopgevend'', zeggen Ralf Sluis en Damiën Zeller van Groep de Mos. ,,Het college geeft hier in ieder geval mee aan dat er zorgvuldig mee wordt omgesprongen.‘’ De bunker van nazi-kopstuk Arthur Seyss-Inquart, tijdens de Tweede Wereldoorlog de Rijkscommissaris van Nederland, komt in de verkoop via het Rijksvastgoedbedrijf. Eerder dit jaar schreven veertig prominente historici, oud-ministers van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en museumdirecteuren een brief aan het kabinet. Ze vinden dat het object op landgoed Clingendael niet zomaar verkocht mag worden zonder dat er een actieplan is hoe Nederland omgaat met zogenoemd 'schuldig erfgoed'. De transactie wekt ook zorgen bij Groep de Mos.