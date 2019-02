Schuldeisers van failliete Pier krijgen alsnog hun geld

De koopprijs van De Pier is sinds 2015 in vijf jaarlijkse termijnen voldaan en door de failliete boedel ontvangen. Hierdoor kunnen nu alle leveranciers die diensten hebben geleverd aan Van der Valk vanuit de boedel worden betaald.

De Pier in Scheveningen ging begin 2013 failliet omdat het niet rendabel te krijgen was voor Van der Valk. De Pier is tot na de zomer van 2014 open gebleven, maar moest daarna tijdelijk worden afgesloten. In 2015 is De Pier verkocht en heropend en trekt weer volop bezoekers. Economisch gezien gaat het inmiddels ook weer goed.