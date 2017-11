Schuldhulpverlening beëindigd door boete

De man stapte gisteren naar de Raad van State in de hoop dat die hem en zijn twee kinderen van de rand van de financiële afgrond kan weg trekken. De man had gehoopt via bemiddeling met de gemeente Rijswijk tot een vergelijk te komen. Maar de gemeentewoordvoerster zei dat Rijswijk daar in dit stadium niet meer aan meewerkt, zelfs niet nadat rechter en staatsraad Eric Daalder daarom vroeg. ,,Zo kom ik toch nooit uit de schulden. Dunea dreigde eerder al mijn water af te sluiten. Ik wil mijn kinderen ook een mooi leven geven'', aldus de Rijswijker.

Hij zat al sinds 2014 in de schuldhulpverlening en loste 60 euro per maand van zijn schulden af. Een van de voorwaarden voor de schuldhulpverlening is dat je geen nieuwe schulden mag maken. De man had er geen idee van dat de gemeente Rijswijk een verkeersboete ook als schuld ziet.

Niet ontvangen

,,In de zomer van 2015 kreeg ik een verkeersboete van 95 euro. Alleen heb ik die boete nooit per post ontvangen. Ook de aanmaningen niet. Daar kwam ik pas achter toen in april 2016 de deurwaarder aanbelde en beslag liet leggen op 662 euro'', aldus de Rijswijker.

Opmerkelijk is dat in de boetezaak de rechter de schuld van de slechte postbezorging bij de PostNL legt. Maar in de rechtszaak over de schuldhulpverlening oordeelde de rechter juist dat een slechte postbezorging voor risico van de ontvanger komt.

De Rijswijker deed dan ook een dringend beroep op staatsraad Daalder om het oordeel in de zaak over de verkeersboete in deze schuldhulpzaak mee te nemen.

Overigens bleef de gemeentewoordvoerster bij haar standpunt dat een verkeersboete al dan niet met aanmaningen een nieuwe schuld is. De Rijswijker zei dat oneerlijk te vinden. Maar hij zal nu eerst het oordeel van de Raad van State moeten afwachten.