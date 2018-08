Schurk duikt na een jaar vermissing opeens op bij autoverkoper

Uit de chip van het dier blijkt het te gaan om de kater Schurk, die ruim een jaar geleden verdween uit de woning van zijn gezin in Leidschenveen. Dat het beestje is gevonden is dan ook een grote verrassing voor de eigenaren. 'Ze weten niet wat ze horen als we aan de telefoon vertellen dat we Schurkje hebben gevonden', aldus de Dierenambulance.