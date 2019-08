Scooter rijdt tegen auto aan op Rijswijkseweg

Interview Steeds meer mensen weten hun weg te vinden naar het Zuiderpark­t­he­a­ter: ‘Het kan nog steeds misgaan’

13 augustus Toekomst voor het Zuiderparktheater? Drie jaar geleden was het de vraag of die er wel was, nu is de stemming totaal omgeslagen. Toch waakt directeur Remco Engels voor euforie: ,,Het kan nog steeds misgaan."