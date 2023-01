Scooterdief crasht hard met gestolen voertuig en slaat vervolgens gewond op de vlucht

Het incident vond omstreeks 01.00 uur ’s nachts plaats. Bij een zebrapad op de Zuiderparklaan kwam de scooterrijder in botsing met een auto. De bestuurder van de scooter kwam meters verderop met zijn voertuig tot stilstand. Hij leek flink gewond, melden getuigen aan calamiteitensite District8. De schade aan de auto was in ieder geval enorm.

Even later kwam de rechtmatige eigenaar van de scooter aanlopen. Die vertelde de politie dat zijn voertuig even daarvoor voor de deur was gestolen. Dat was nog geen 100 meter van de plek van de aanrijding vandaan. De politie is een groot onderzoek gestart. De twee voertuigen, de auto en de scooter, zijn in ieder geval total loss.