Scooterrijder en automobilist gewond bij botsing

in beeld Eddy was fotograaf van het grote en het kleine

13:14 Of het nu schrijvers van naam of gewone mensen op straat waren, voor fotograaf Eddy Posthuma de Boer gold geen onderscheid. Voor zijn opdrachtgevers reisde hij de hele wereld over, maar als geen ander wist hij het dagelijks leven in Amsterdam in beeld te brengen. Zijn werk is nu te zien in Fotomuseum Den Haag.