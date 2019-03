Scooterrijder ernstig gewond na aanrijding op de Melis Stokelaan in Den Haag

In oktober dood gevonden man niet door misdrijf gestorven

12:05 De 31-jarige Hagenaar die oktober vorig jaar onder verdachte omstandigheden dood in een woning aan de Zeekant in Scheveningen werd gevonden, is niet om het leven gekomen door een misdrijf. Dat concluderen de politie en Openbaar Ministerie na maandenlang onderzoek.