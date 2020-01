Scooterrijder gewond bij aanrijding Groot Hertoginnelaan

Rijswijker doodgescho­ten in Schiedam, daders lieten meterslang bloedspoor achter

22:06 De politie is op zoek naar nóg een man en een vrouw die mogelijk betrokken zijn bij een dodelijke schietpartij in de Schiedamse Boomgaardstraat. Op 28 december werd hier een 26-jarige Rijswijker zwaargewond in een woning aangetroffen. Later overleed hij aan zijn verwondingen.