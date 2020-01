Scooterrijder gewond bij aanrijding Hertoginnenlaan

Eeuwig Den Haag Help! Kabouters bestonden echt in de Haagse raad

20:02 Kabouters hebben in Den Haag echt bestaan. Bij de verkiezingen van 1970 haalde de beweging twee zetels in de raad. Gevestigde partijen schrokken zich eerst rot, maar waren later 'te lief'. Een van de Kabouters hield het voor gezien, maar buiten gingen de acties door.