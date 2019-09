Scooterrijder gewond bij aanrijding in Leidschendam

Maandsala­ris boete voor veel te hard rijden en maanden rijbewijs kwijt

10:51 Met ruim 200 kilometer per uur scheurde een Hagenaar op 14 juli in zijn auto over de A4 bij Schipluiden. Hij kreeg er vanmorgen bij de rechtbank een boete voor die bijna even hoog is als zijn brutomaandsalaris.