Scooterrijder gewond door aanrijding met auto in Stationsbuurt

Haagse tieners winnen prijs met duik in koloniaal verleden van Nederlands-In­dië

15 juni Waarom leren we zo weinig over het koloniale verleden van Nederlands-Indië in de geschiedenisles? Dat vroegen Famke van der Meer (18) en Marilou Schaafsma (17) zich af. Daarop volgde een profielwerkstuk waarmee ze de KNAW Onderwijsprijs wonnen.