Scooterrijder gewond na aanrijding met auto aan het Oosteinde

Koelele­ment in de broek: Zo gaat werkend Den Haag met de hitte om

12:30 Ja, we hebben het allemaal warm deze dagen. Maar zien we net zo af als die gemeente-medewerker die de straten schoon veegt in de bloedhete zon? Of zoals de maaltijdbezorger die met zweet op het voorhoofd door de binnenstad fietst om op tijd burgers en pizza's af te leveren?