Scooterrijder gewond na aanrijding met auto

Tijdens de avondspits de weg op? Houd rekening met flinke drukte!

8:52 De ANWB verwacht vanavond een zeer drukke avondspits. De oorzaak is de start van de meivakantie, die doordat het morgen Koningsdag is vandaag al begint. Veel Nederlanders zullen er in binnen- en buitenland op uit trekken.