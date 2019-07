Scooterrijder gewond na aanrijding met vrachtwagen op Loevesteinlaan

Nutstuin transfor­meert op zaterdagen in openlucht­bios­coop

14:56 De groene Nutstuin, verstopt in hartje Den Haag, verandert de laatste zaterdag van juli én alle zaterdagen in augustus in een openluchtbioscoop. Tijdens het Nutshuis Open Air Film Festival kunnen filmliefhebbers vanuit hun zitzak in de buitenlucht genieten van documentaires en films op een groot scherm.