Scooterrijder hard onderuit bij botsing op Vreeswijkstraat

De scooterrijder knalde in de flank van de auto, vloog van z'n scooter en belandde met een harde klap op de grond. Het slachtoffer was door de botsing licht gewond geraakt, maar is toch ter controle naar het ziekenhuis gebracht.



