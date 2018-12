Scooterrijder knalt op geparkeerde auto

Foutje bedankt: verdachte met tas vol geld klopt aan bij... agent

11:09 Een man in Rotterdam is aangehouden met een sporttas vol geld nadat hij een pijnlijke fout maakte. Hij klopte op het autoraam van een agent in burger, niet bij zijn handlanger. Daardoor kon de politie een grote hoeveelheid geld, drugs, een doorgeladen vuurwapen en benodigdheden voor hennephandel in beslag nemen.