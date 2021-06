Scooterrijder komt hard ten val bij aanrijding op Laan van Wateringse Veld

Johan Voskamp geeft na 18 jaar erebaan bij Westlands Elftal op: ‘Het was puur genieten’

28 juni Het bestuur van de FeVoWest biedt trainer Johan Voskamp van het Westlands Elftal in eigen omgeving een passend podium om na 18 seizoenen af te zwaaien als keuzeheer van het regioteam. De Tuinderij in De Lier is woensdag bekende omgeving voor Voskamp. Dat er geen wedstrijd kan worden georganiseerd, accepteert de Lierenaar gelaten. ,,Het is niet anders. Ik kan wel zonder trainingspak, maar niet zonder voetbal.”