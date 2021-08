Scooterrijder raakt gewond bij aanrijding met busje

Op Scheveningen Oostende heeft een stoppel­baard, Schevenin­gen een blauwe randloze bril

20 augustus Iedere Nederlander is wel een keer in Scheveningen geweest, net zoals elke Belg minimaal één keer in zijn leven naar Oostende gaat. Oostende is het Scheveningen van België. Om die reden zal geen Hagenaar het in zijn hoofd halen om daar op vakantie te gaan.