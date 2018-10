Scooterrijder ten val door oliespoor op Minckelersstraat

Extreem­rechts Identitair Verzet mag niet demonstre­ren bij As-Soen­nah

18 oktober De extreemrechtse protestbeweging Identitair Verzet mag op zondag 28 oktober demonstreren, maar niet voor de As-Soennah moskee of in de buurt daarvan. Dat heeft burgemeester Krikke vandaag bekendgemaakt. De demonstratie vindt plaats op de Koekamp in het Haagse centrum.