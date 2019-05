Scooterrijder valt met hoofd op vangrail bij aanrijding met fietsers Rijswijk

Bij het ongeval waren twee fietsers en een scooterrijder betrokken. Door nog onbekende reden kwamen zij met elkaar in botsing op het fietspad. De scooterrijder viel om en raakte met zijn hoofd de naastgelegen vangrail. Hij moest naar het ziekenhuis worden gebracht. Ook een van de fietsers is na controle door ambulancepersoneel meegenomen naar het ziekenhuis. De andere fietser is op straat behandeld.





