Scooterrijder van de snelweg gehaald: ‘De bestuurder ging ook nog eens spookrijden’

Stalker moet ex-vrien­din met rust laten, ook via TikTok: ‘Mensen worden hier doodsbang van’

De rechter in Den Haag heeft een 27-jarige man uit Spijkenisse bevolen om zijn ex-vriendin uit Zoetermeer voortaan met rust te laten. Hij was de vrouw gaan stalken nadat ze een punt had gezet achter hun relatie. Hij zou haar ook via TikTok opgezocht hebben en zou een keer zelfs haar woning binnengedrongen zijn.

19:49