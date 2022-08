Scooterrijder zwaargewond na botsing met auto op Bezuidenhoutseweg

De automobiliste waarmee ze in botsing kwamen heeft meermaals een blaastest moeten ondergaan. De test mislukte meer dan vijf keer, mogelijk omdat zij door de emoties en schrik niet in staat was om goed te blazen, meldt calamiteitensite Regio15 .

Personeel van de ambulancedienst heeft de bestuurder van de auto onderzocht en vervolgens bloed afgenomen omdat de blaastest niet lukte. Of ze onder invloed was van alcohol is nog niet bekend. De Bezuidenhoutseweg was na het ongeluk enige tijd in beide richtingen afgesloten voor verkeer. De Forensische Opsporing Verkeer gaat uitgebreid onderzoek doen naar de aanrijding.