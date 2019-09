Scooterrijder zwaargewond na uitglijder op Prinses Marijkestraat

AFAS Circusthea­ter is nu de plek van musical Anastasia

Na 1139 speelbeurten viel in juli het doek voor The Lion King in het AFAS Circustheater. Inmiddels heeft het theater een ware metamorfose ondergaan voor de opvolger Anastasia. Sinds 5 september zijn de try-outs aan de gang en zondag is de feestelijke galapremière.