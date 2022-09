Scooterrijdster geschept op Troelstrakade, slachtoffer gewond naar ziekenhuis

Hagenaar Tom doet triatlons over de hele wereld, maar traint gewoon hier in de zee en duinen

Tom Oosterdijk (29) deed afgelopen week in Almere voor het eerst sinds 2018 weer eens mee aan een triatlon in eigen land. De Hagenaar vertelt over zijn races over de hele wereld, het mentale aspect binnen de sport en zijn Britse soulmate. ,,Het is zwaar om jezelf te pushen.”

17 september