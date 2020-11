Scooterrijdster gewond na aanrijding met auto in Den Haag

Kunstacade­mie schorst twee docenten na stroom verhalen over wangedrag

5 november De Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (KABK) heeft per direct twee docenten geschorst. Er wordt onderzoek gedaan of het tweetal iets te maken heeft met wangedrag. De Academie kwam vorige week in het nieuws nadat NRC Handelsblad publiceerde over het grensoverschrijdend seksueel gedrag van de Haagse kunstenaar J. A.