Scooterrijdster met kind achterop hard onderuit op de Middachtenweg in Den Haag

Volgens calamiteitensite Regio 15 zou de scooterrijdster hebben geprobeerd om een overstekende kat te ontwijken. Een traumahelikopter werd opgeroepen, maar die hoefde uiteindelijk niet ter plaatse te komen. De vrouw is na behandeling in de ambulance zonder spoed naar het ziekenhuis gebracht. De Middachtenweg is tijdelijk volledig afgesloten.