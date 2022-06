Scooterrijdster zwaargewond bij aanrijding op kruising Oude Haagweg

De auto kwam vanaf de Volendamlaan en wilde de Oude Haagweg oversteken in de richting van Thorbeckelaan, maar kwam daar in aanraking met de scooter.



Hulpdiensten, waaronder het Mobiel Medisch Team, zijn uitgerukt om het slachtoffer bij te staan. Na behandeling op straat is de scooterrijdster, volgens omstanders een jonge vrouw, met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De arts van het MMT is meegereden in de ambulance.



De kruising werd tijdelijk volledig afgesloten. Het verkeer in de omgeving liep hierdoor vast, ook het tramverkeer in de straat was tijdelijk gestremd.