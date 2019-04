'Scootmobiel delen? Levensgevaarlijk!'

Sinds vijf jaar gebruikt Marjolijn van de Laar (57) een scootmobiel om zich op straat voort te bewegen. Ze is ontdaan door het deze week bekendgemaakte voornemen van de gemeente. ,,Straks zit ik aan huis gekluisterd. Ik wil ook gewoon naar buiten wanneer ik dat wil. En dat kan niet als iemand anders mijn wagen in gebruik heeft.‘’



Volgens Van de Laar is het veel te gevaarlijk om scootmobielen te gaan delen. ,,Iedere scootmobiel is anders en sommige kunnen ook veel harder dan andere. Het is levensgevaarlijk om zomaar op een andere scootmobiel te stappen.”



Het idee van een deelscooter bezorgt haar stress. ,,Moeten we dan met z'n tweeën op één scootmobiel? Elkaar thuis brengen? Een rooster maken?" Deze vragen blijven door haar hoofd spoken. Maar voorlopig wordt het idee slechts onderzocht en heeft de gemeente het nog niet uitgewerkt.