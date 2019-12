Scootmobieler gewond bij aanrijding met bedrijfsbusje

Video Aan de silent disco tijdens het wachten op een knipbeurt: bij deze Haagse kapper kan het

12:48 Get your groove on. Bij kapsalon Haar ook voor Hem aan het Goudenregenplein in Den Haag kan je sinds deze week niet alleen je haar laten knippen, maar ook de silent disco-ervaring beleven. Klanten die nog even op hun beurt moeten wachten, kunnen met een koptelefoon op naar hun favoriete muziek luisteren. En dansen? Dat mag natuurlijk ook.