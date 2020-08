Scootmobieler gewond na botsing met tram op Laan van Meerdervoort

Update/video Indisch monument vlak voor Nationale Indiëher­den­king beklad: ‘Laffe actie’

14:08 Het Indisch monument in Den Haag is vannacht beklad. Actiegroep Aliansi Merah Putih, die kritiek heeft op de Nationale Indiëherdenking, eiste de actie op. ‘Het is meer dan duidelijk dat deze herdenking in de volledigheid problematisch is.’ Stichting Herdenking 15 augustus 1945 noemt het respectloos.