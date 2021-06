Scootmobieler gewond naar ziekenhuis na aanrijding met vrachtwagen op Loevesteinlaan

commentaar Wie durft te zeggen dat golfbanen rondom Den Haag moet worden opgedoekt omdat er huizen nodig zijn?

13 juni Axel Veldhuijzen, chef van AD Haagsche Courant schrijft wekelijks een commentaar over het nieuws. Deze keer: woningnood. Terwijl er in in de Haagse regio bijna geen betaalbaar huis meer is te krijgen, liggen er op een halfuur rijden zeker tien golfbanen. De woningnood vraagt om radicale oplossingen.