Scootmobielers protesteren tegen verplichte slakkengang: 8 kilometer per uur is de max

Inge van de Vooren is stellig. Vorige week trok ze aan de bel omdat de scootmobielen die de gemeente verstrekt niet harder dan 8 kilometer per uur kunnen. De snelheid is teruggeschroefd om te bezuinigen en het zou bovendien veiliger zijn. ,,We hadden meteen al het idee dat er actie moest komen”, zegt Van de Vooren, die de snelheidsbeperking maar niets vindt. ,,Daarom gaan we naar het stadhuis. Ze moeten ons zien.”