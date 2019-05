'Scootpool' blijkt een groot succes

In de jaarrekening over 2018 meldde het stadsbestuur al dat het delen van de elektrische karretjes door mensen die slecht ter been zijn de zorgkosten kan drukken. Zeker als dat op grote schaal gebeurt. Vorig jaar alleen al, gaf de stad 13,5 miljoen euro uit aan vervoerhulpmiddelen voor ouderen en gehandicapten. Dat is 10 procent van de totale lasten voor maatschappelijke ondersteuning.



In Mariahoeve en de Schilderswijk is sinds vorig jaar een proef gaande, om te kijken of mensen die niet dagelijks een scootmobiel nodig hebben zo'n vervoermiddel niet beter kunnen delen. Bij elk van de gemeentelijke Wmo-servicepunten in deze wijken staan zes scootmobielen, die steeds door maximaal zeven Hagenaars worden gedeeld. ,,Dat zijn inwoners die een scootmobiel slechts tijdelijk nodig hebben of die er maar weinig mee op pad gaan'', legt de woordvoerder van wethouder Kavita Parbhudayal uit.



,,Mensen die duurzaam een scootmobiel nodig hebben, worden niet verwezen naar zo'n scootpool", vervolgt ze. Dat was drie weken geleden wel de zorg van veel gebruikers van scootmobielen, toen het nieuws naar buiten kwam dat de gemeente overweegt om overal in de stad deelwagentjes neer te zetten.