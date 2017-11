Scoren met een stekkie

,,Als je een plant kunt verzorgen, of beter, een stekje laat uitgroeien tot een prachtexemplaar, kun je een liefdesrelatie aan”, is zijn levensmotto. Groen is hip. Met een stekkie kun je scoren of gewoon een praatje maken met mensen die je op straat tegenkomt. Ook BN’er Maxim Hartman (onder meer bekend van het tv-programma Nog meer voor mannen) gaat weleens de stad in met een plant. En heeft dan veel aanspraak.



Rick Hekman, fotografisch ontwerper en stekjesman, begrijpt dat wel. ,,Daar word je toch week van?” Regelmatig organiseert hij een levendige stekjesruil op allerlei plekken in Den Haag, zoals in de Paleistuinen en Hof van Wouw. Tijdens zo’n ruil kunnen plantenliefhebbers of mensen met twee groene linkerhanden elkaar ontmoeten en onderling stekjes uitwisselen, maar ook tips en trucs. ,,Stekken is niet zo moeilijk. Je moet er alleen aandacht en liefde in stoppen.”

Stekjes roepen bij velen een gevoel van nostalgie en gezelligheid op, een ongebreideld verlangen naar vroeger. ,,Bijna iedereen herinnert zich wel een verjaardag van een tante. Zittend in de kring met zwarte koffie en slagroomgebak, werden over en weer stekjes van de graslelie of sanseveria beloofd.” Aan het eind van de middag kreeg dan menig familielid een zorgvuldig in keukenpapier gewikkeld stekje mee.

Volledig scherm Rick Hekman met groene vingers organiseert veel stekjes ruil VOORKEUR LOCATIE © Daniella van Bergen Tegenwoordig passen stekjes in de ‘retrohype’, weet Hekman. ,,Ze zijn niet aan te slepen.” Bij trendy woningwinkels en bouwmarkten groeit het assortiment cactussen, vetplanten, orchideeën en zoiets als de hotdogplant. ,,Die lijkt echt op zo’n worstje en kun je goed stekken.” De meest gewilde stek? Pfoe, dat vindt de stekjesman moeilijk te zeggen. Alles wat niet veel voorkomt of bijzonder is, denkt hij.

Van stekkies verzorgen wordt iedereen blij, meent Hekman. ,,Het is anders dan een kant-en-klare plant kopen en brengt rust in je hoofd. Moet je kijken wat een plaatje.” Hij houdt een pannenkoekplant ter grootte van een mopshondje in de lucht. Er bungelen blaadjes in de vorm van pannenkoekjes aan. ,,Gekregen als stekkie en kijk nu eens.”



Hekman rommelt in een boterkuipje gevuld met cactusknopjes. ,,Als ze wat groter zijn, ga ik ze verpotten in bakjes van keramiek. Dat ziet er meteen heel feestelijk uit en is leuk om cadeau te geven. Zeker met kerst.”



De stekjesman begrijpt waarom vrouwen gecharmeerd zijn van mannen met groene vingers. ,,Als ze zien dat een man perfect voor een plant kan zorgen, kan hij ook goed voor zijn liefje zorgen. Alles draait uiteindelijk om de liefde.” Toch hebben stekjes hem nog geen geliefde opgeleverd. Wel hield hij er een goede vriend aan over.

Op 17 december is er van 13.00 tot 15.00 een stekjesruil bij Bar & Zo,Prins Hendrikstraat 103, Den Haag.