SDNA-proef krijgt amper een vervolg

Het aantal inbraken in Haagse wijken moest teruggedrongen worden. In een serie maatregelen werd ook SDNA opgenomen. Een lak om waardevolle spullen onzichtbaar mee te markeren. Onder uv-licht wordt die markering zichtbaar en via een speciale code kan de politie in een database zien wie de rechtmatige eigenaar is.



Vooral rond het Zuiderpark en in Loosduinen was het aantal inbraken hoog. Het kunstmatige SDNA moest bijdragen aan het terugdringen hiervan. Er werden vanuit de gemeente ruim duizend van die SDNA-pakketten verspreid in onder meer Moerwijk, Nieuw Waldeck en Houtwijk. De gemeente hoopte dat bewoners het voorbeeld zouden volgen en zelf ook de pakketten aan zouden schaffen.



Dat is maar mondjesmaat gebeurd. Volgens algemeen manager Donald van der Laan van fabrikant SDNA komt het namelijk niet zo vaak voor dat particulieren pakketten kopen. ,,Er zijn wel sporadisch wat bestellingen geweest, maar ik weet niet of dat door de actie van de gemeente komt. Dat is niet herleidbaar.”



Volgens hem kijken bewoners voor inbraakpreventie vooral naar de gemeente en politie. ,,De gemeente geeft het goede voorbeeld, maar we zien weinig bereidheid bij de mensen zelf. Of het gebeurt pas achteraf, als er al ingebroken is. Maar dan kijken ze vooral naar goede sloten of een alarminstallatie." Dat terwijl het aantal inbraken toch gedaald is in de Haagse wijken waar hier aandacht voor werd gevraagd. Of dat puur en alleen aan SDNA toe te schrijven is, is niet te zeggen. ,,Omdat naast deze pilot diverse andere maatregelen werden getroffen in die wijken, zoals extra politie- en bewonerssurveillance en preventievoorlichting", zegt een woordvoerder van de gemeente.