Sebastiaan waant zich in zijn Scheveningse straatje toch in Limburg

,,Zomer 2016, ik fietste op mijn racefietsje door de stad. Toen ik door de Pansierstraat reed, waande ik mij even in Limburg, waar mijn moeder vandaan komt. Er is een klein heuveltje, het zou zo een straat in Maastricht kunnen zijn. Ik had echt zo’n moment: als ik later groot ben, wil ik hier wel wonen. Het bleek Open Huizendag, dus ik liep gewoon naar binnen. Het huis moest flink worden opgeknapt, maar dat vond ik juist een pre.”