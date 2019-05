Segbroek krijgt als eerste stadsdeel supersnel internet

Volgens T-Mobile-topman Søren Abildgaard worden 33.000 adressen aangesloten op het internetnetwerk, dat geschikt is voor onder meer het nieuwe 5G-internet. ‘We beginnen in onze thuisstad,’ meldt hij op Twitter. ‘Het is een mooie eerste stap in het waarmaken van onze belofte om te investeren in glasvezel.’ Het nieuwe netwerk blijft niet T-Mobile-exclusief: het wordt opengesteld voor derden, zoals andere internetaanbieders. Daarnaast belooft T-Mobile aantrekkelijke prijzen voor consumenten en minimale bouwwerkzaamheden.

Wethouder Richard de Mos (Economie) is blij met het netwerk. ‘De brede uitrol van het netwerk in de stad levert een goede digitale connectiviteit op voor alle Haagse burgers,’ laat hij weten. ,Het nieuwe glasvezelnetwerk onderscheidt zich van andere initiatieven omdat het de basis legt voor nieuwe digitale toepassingen voor de stad. We verwachten dat dit de innovatie van telecommunicatieservices in onze stad zal versnellen.’ Den Haag wil als eerste stad in Nederland volgend jaar toegang bieden tot 5G.



