‘Seksbelofte’ draait uit op diefstal auto en kluis

Een 53-jarige Leidenaar die dacht dat zijn fantasie om seks te hebben met een man in vervulling zou gaan, kwam bedrogen uit. In plaats daarvan werd hij door de 26-jarige Hagenaar Khalid B. beroofd van zijn auto en zijn kluis. Tegen B. werd vandaag tien maanden cel geëist.

De Leidenaar viert op 15 februari 2018 in café Gabors in het centrum van Den Haag dat hij een nieuwe klus heeft binnengehaald. Hij verkeert in een ‘jolige stemming’ en raakt aan de praat met ene Valentino - in werkelijkheid Khalid B.. Aan hem vertelt hij zijn fantasie. Samen stappen ze om 03.45 uur in een taxi richting Leiden. ,,Naïef misschien.’’

Drie uur later wordt de Leidenaar wakker in zijn eigen bed. Hij hoort het alarm van zijn kluis gaan. Het is te laat om de roof van de kluis en zijn auto nog te kunnen voorkomen. In de kluis zat een Romeinse muntenverzamelig met een waarde van 30.000 euro.

Dorst

Quote Nog twee dagen had ik last van hartritme­stoor­nis­sen Slachtoffer Het slachtoffer vermoedt dat hij gedrogeerd is geweest, vertelt hij in de rechtbank tijdens de zaak tegen de Hagenaar. ,,Ik had een verschrikkelijk hoge hartslag, als een paard zoveel dorst en bij de eerste bekers water leek het alsof ik zand dronk. Nog twee dagen had ik last van hartritmestoornissen.’’



Ook de aanklager denkt dat de Leidenaar drugs kreeg toegediend, maar onderzoek leverde geen bewijs op. ,,GHB is heel snel uit je bloed verdwenen.’’

Vijf nachten slaapt hij vervolgens bij zijn moeder. Daar huilt hij uit. ,,Dat is niet wat je wilt op je 53ste. Je schaamt je kapot.’’ Woest is de man nu: ,,Ik ben zó te grazen genomen.’’

Scheldpartij

Quote Ik snap zijn frustra­ties Khalid B De Leidenaar wil nog wel meer zeggen in de rechtbank, maar als het te veel lijkt uit te draaien op een ordinaire scheldpartij richting de Hagenaar wordt hem het woord ontnomen. Het levert hem excuses op van B.. ,,Ik snap zijn frustraties’’, zegt hij.



De Hagenaar heeft er op zijn 26ste al zo’n zeven jaar gevangenisstraf op zitten. In september werd hij vader en nu wil hij schoon schip maken. Dus bekende hij gisteren de diefstal van de kluis en de auto. Seks met de Leidenaar heeft hij nooit gehad, zegt B. Sterker nog: hij duwde de Leidenaar weg toen deze avances maakte.



De reclassering gelooft in de goede voornemens van B. en wil hem helpen. Maar de aanklager heeft er weinig vertrouwen in. De bekentenis kwam pas gisteren, toen duidelijk was dat er dna-bewijs is en verschillende mensen, waaronder een agent, hem hebben herkend.

Slapend

De aanklager denkt dat de Hagenaar ook nog een auto stal op de Willem de Zwijgerlaan in Den Haag. De politie was toen al maanden naar B. op zoek, maar kon hem maar niet vinden. Op die dag in juli zagen agenten hem ineens slapend in de gestolen auto liggen.

B. zegt dat hij niets met de diefstal te maken heeft. Hij was dronken en de auto die hij onverwachts had zien staan en waar de deuren niet van op slot zaten, leek hem een geschikte plek. De aanklager gelooft hem niet, maar heeft ook geen bewijs dat hij wel achter de diefstal zit. Uitspraak over twee weken.