Seksend stel betrapt in klaslokaal Haagse Hogeschool

Op de Haagse Hogeschool is ophef ontstaan na het uitlekken van een seksfilmpje. Daarop is te zien dat een man en een vrouw seks hebben in een lokaal van de school.

Wie het het tafereel door een raam van een lokaal filmde en wanneer dat was is nog niet bekend. De hogeschool probeert de identiteit van het seksende stelletje te achterhalen. Op sociale media wordt geïmpliceerd dat het om een docent en student gaat, maar volgens de woordvoerder van de hogeschool is er geen reden om aan te nemen dat er een docent bij betrokken is.

Hoe dan ook zijn de gevolgen van het korte genot voor de betrokkenen groot. De Haagse Hogeschool tolereert dit gedrag niet in haar gebouwen, laat een woordvoerder weten. ,,Dit past niet binnen onze regels. Dus als we erachter komen wie het zijn dan volgt waarschijnlijk een schorsing.’’ Als het gaat om een docent dan hangt hem of haar een ‘disciplinaire maatregel’ boven het hoofd.

Zelfs wanneer het uiteindelijk om een grap blijkt te gaan en de seks in scene is gezet, worden er consequenties aan verbonden, waarschuwt de woordvoerder.



