Selma (17) ontmoette haar vriendin online: ‘Wisten niet dat we zover van elkaar vandaan woonden’

Haagse nieuwe17-jarigen: ze staan op de springplank naar volwassenheid. Geraldina Metselaar gaat met ze in gesprek voor de rubriek Haagse nieuwe. Deze keer: Selma Wolters. Niet weer iemand uit de Vruchtenbuurt, hoor ik u denken. Maar Selma Wolters wil het hebben over diversiteit in onze maatschappij. Ze heeft een vriendin.