Sem Steijn strijdt voor speelminuten bij ADO Den Haag

,,Ik had voorafgaand aan dit seizoen niet verwacht dat ik met ADO in Spanje zou belanden", zegt Steijn. De middenvelder verhuisde de afgelopen anderhalf jaar met zijn vader mee naar Venlo en Abu Dhabi en werd daarom verhuurd aan de clubs waar Maurice Steijn trainer was. Bij Al Wahda was hij echter niet speelgerechtigd, waardoor hij alleen in oefenduels in actie kwam. Terug bij ADO voelt hij zich dan ook weer meer voetballer. ,,Het is aan de ene kant wel jammer dat het avontuur afgelopen is, want het was mooi. Maar ik ben blij dat ik nu wel weer wedstrijden mag spelen."