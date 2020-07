Semra zag Onur veranderen van arrogante kwast in beste vriend voor het leven

Hoe leerden jullie elkaar kennen?

Semra: ,,Zeventien jaar terug wilde ik poolen met mijn neef. Hij zei dat ‘ie niet kon omdat hij visite had. Neem diegene gewoon mee, drong ik aan. Onur bleek de visite te zijn.”



Onur: ,,Onze ouders kenden elkaar al.”



Semra: ,,Maar wanneer ik hem zag in de trein naar Rotterdam, waar we allebei studeerden, zei hij niet eens gedag. Ik vond hem arrogant. Gek genoeg vonden we elkaar tijdens het poolen meteen leuk.”



Onur: ,,En toch gebeurde er niks.”



Semra: ,,Totdat ik hem op vakantie in Turkije tegenkwam.”



Onur: ,,Ik was weer thuis en stuurde een sms’je: ‘je zag er betoverend uit’.”



Semra: ,,Meteen na de vakantie spraken we af. Hij vergat zijn discman in mijn tas, dus moesten we elkaar snel weer zien. Het was meteen vlam in de pan.”



Onur: ,,Nu zijn we alweer vijftien jaar getrouwd.”