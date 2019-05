Senioren krijgen extra camera om liftpoeper aan te pakken

,,Vanwege de privacy hebben we die toestemming wel nodig”, vertelt een woordvoerder van Haag Wonen. In de flat maakt een van de bewoners zijn buren al jaren het leven zuur. Flatbewoners klagen omdat hun buurman handelt in drugs en daardoor overlast veroorzaakt. De man zou bovendien zijn ontlasting in de lift achterlaten en erin urineren. Ook zit er met enige regelmaat spuug op de wanden van de lift. Volgens de senioren is het puur pestgedrag en heerst er in de flat een angstcultuur.