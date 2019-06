Sensor die hartfalen vroegtijdig meldt kan aantal ziekenhuisopnamen laten halveren

In het Hagaziekenhuis is een proef begonnen waarbij patiënten met hartfalen een sensor in de longslagader krijgen. Met het systeem zou het aantal ziekenhuis-opnamen met de helft kunnen dalen.

Hartfalen is een steeds vaker voorkomende ziekte, die ernstige gevolgen heeft. Het hart pompt bloed niet goed rond, waardoor mensen snel vermoeid raken, kortademig worden en last krijgen van heet vasthouden van vocht, bijvoorbeeld in de benen. Volgens de Hartstichting sterven er dagelijks in Nederland twintig mensen aan de gevolgen van de ziekte. Een kwart van de zeventigplussers krijgt met de ziekte te maken.

Met de CardioMEMS, de nieuwe sensor die vorige week voor het eerst bij twee patiënten van het Haga is ingebracht, moet voorkomen worden dat mensen zo ziek worden dat ze opgenomen moeten worden. ,,In de opeenvolging van gebeurtenissen in je lichaam die tot hartfalen leiden, is de eerste stap dat je longslagader vernauwt”, vertelt cardioloog Jan Willem Borleffs. ,,Dat gebeurt al twee weken voor de eerste klachten zich uiten.”

Mensen die de sensor in hun slagader hebben, gaan dagelijks op een speciaal kussen liggen, dat signalen uitzendt naar het spoeltje in het lichaam. Dat kaatst het signaal terug, maar afhankelijk van hoe ‘ingedeukt’ het spoeltje is, verandert de frequentie. Zo kan de druk van het hart worden berekend. Het kussen stuurt die resultaten automatisch door naar het HagaHartcentrum.

Preventief

,,Het verschil met vroeger is dat wij nu de patiënt gaan bellen dat ze medicatie krijgen.” Die kan nu preventief worden aangepast, legt Borleffs uit. ,,Dan schrijven we bijvoorbeeld extra plaspillen uit, zodat zich minder vocht ophoopt in het lichaam.” De sensor en het kussen inbrengen en het volgen van de metingen kost per patiënt 19.000 euro, maar dat bedrag zou zich ruimschoots terug moeten verdienen doordat mensen minder vaak in het ziekenhuis opgenomen hoeven te worden.

Omdat het zo duur is, mogen er aan de proef maar een tiental Hagenaars meedoen. In negentien andere ziekenhuizen wordt de proef ook gehouden, waarna het Zorginstituut van de overheid gaat kijken of de gezondheidswinst groot genoeg is om de investering te rechtvaardigen.