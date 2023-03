Sepideh kreeg liefde voor natuur van haar ouders en oma uit Iran: ‘Planten leren me om geduld te hebben’

Mijn Kamerplant Sam lapt zielige planten op in zijn asiel en geeft ze vervolgens gratis weg: ‘Ik woon in een jungle’

In deze koude wintermaanden zitten we meer binnen dan buiten. Vandaar tijdelijk de rubriek Mijn Kamerplant, waarin liefhebbers van binnen tuinieren vertellen over hun bijzondere exemplaren. Deze week Sam Bankert die van zijn huis een plantenasiel maakte. ,,Ik woon in een jungle.”