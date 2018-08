Serene rust bruusk verstoord

We waren aangenaam verrast toen we op deze zoveelste snikhete middag aankwamen op de Beestenmarkt in Delft. Als niet-Delftenaar kwam ik voorheen niet veel verder dan de overbekende Markt als het om terrasjes gaat, maar voor een volledige ervaring pittoresk Delft weet ik nu dat je de Beestenmarkt, met zijn schilderachtige geveltjes, Hollandse gezelligheid en een groen dak van boomkruinen, niet mag missen. Bijkomend voordeel is dat dit plein meer voor de echte Delftenaar lijkt te zijn en minder voor de toerist. Vanaf nu gaan we dus direct naar de Beestenmarkt als we Delft bezoeken.