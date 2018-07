Serie-autobrandstichter hoort 2,5 jaar cel eisen

Een 24-jarige man uit Hellevoetsluis die dacht dat zijn vriendin vreemd ging, werd zo wraakzuchtig dat hij in een half jaar tijd de auto’s van zijn vriendin, die van haar zus en vader in de brand stak. Ook de auto van haar latere nieuwe vriend moest het ontgelden.

Drie andere, ernaast geparkeerde auto’s raakten eveneens beschadigd. Donderdag eiste het OM 30 maanden cel, waarvan 10 maanden voorwaardelijk tegen de Hellevoetsluizer. Ook moet de man de slachtoffers bij elkaar voor zo’n 20 duizend euro aan schade vergoeden. ,, De verdachte heeft heel planmatig angst gezaaid”, aldus de aanklager.

'Woede en frustratie'

De verdachte sloeg vorig jaar voor het eerst toe in Voorburg. Daar dacht hij de auto van zijn vriendin aan te treffen. Maar omdat die er niet stond stak hij de Corso van haar zus in brand. Twee ernaast staande auto’s raakten eveneens beschadigd. ,, Het was uit woede en frustratie”, sprak de Hellevoeter. ,, We zouden nog samen op vakantie gaan, maar uiteindelijk ging ze met een ander”.

Toen zijn inmiddels voormalige vriendin verhuisde naar een onbekend adres, moest de Kever van haar vader er een dikke maand later aan geloven. De schade viel hier nog mee, maar de auto van de nieuwe partner van zijn ex ging half januari helemaal in vlammen op. Ook nu liep een naburige auto brandschade op. Ten slotte wist de verdachte toch het adres van zijn ex te achterhalen. Van haar nieuwe Golf bleef vervolgens niets dan een rokend karkas over.

De verdachte kon worden gearresteerd omdat zijn telefoon tijdens drie van de branden werd gelokaliseerd. Op infrarood beelden herkende de voormalige vriendin het loopje van verdachte. De politie trof in zijn huis plattegrondkaartjes van de locaties aan.

Op vragen van de rechter waarom de verdachte het niet bij één auto had gelaten verklaarde de Hellevoetsluizer in tranen dat zijn woede niet over was gegaan. Dat zou komen door zijn zieke moeder bij wie hij woont, en die hij in zijn eentje moet verzorgen. De vrouw zou manisch depressief zijn. ,,Ik kon het allemaal niet meer verwerken”, snikte de man.,, Alles werd gewoon teveel”.

In zijn huis werd ook een namaakhandgranaat, een jerrycan benzine en een voorraad aanmaakblokjes gevonden. ,,Wat was de verdachte nog verder van plan?” vroeg de aanklager zich af. Maar volgens de advocaat van de Hellevoetsluizer had zijn cliënt het wel genoeg gevonden. Hij benadrukte dat zijn daden geen bewuste keuze waren geweest. ,,Dat is te simpel gesteld.” De raadsman vroeg om een straf gelijk aan het voorarrest van drie maanden.